Beve 10 "shottini" di vodka al bar: ragazza di 15 anni finisce in coma etilico

Una ragazzina minorenne, di 15 anni, è finita in coma etilico sabato 8 maggio dopo aver bevuto superalcolici, ben 10 "shottini" di vodka. La ragazza ha perso i sensi ed è stata portata all'ospedale di Schiavonia, dove è stata curata. La giovane ha consumato le bevande in un bar di Monselice, in provincia di Padova, la cui titolare, una donna cinese del '68, è stata deferita in stato di liberà pr somministrazione di bevande alcoliche a minore di 16 anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 12:49

