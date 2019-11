Una donna di 62 anni, italiana, è stata trovata morta, intossicata dal monossido di carbonio , nel suo appartamento mentre l'uomo che era con lei è stato trovato ancora in vita e portato in ospedale dopo la rianimazione sul posto. È successo a Badia Calavena, in provincia di. I vigili del fuoco, intervenuti con i carabinieri, hanno accertato il malfunzionamento di una caldaia da cui sono poi partite le esalazioni.