Monopattini, allarme incidenti sulle strade, quadruplicati nel 2021: 10 morti e boom di feriti

Quattro volte tanto. Il numero di incidenti che ha coinvolto i monopattini elettrici nel 2021 è quadruplicato. Numeri importanti, diffusi dall'Istat, secondo cui si è passati da 564 incidenti a 2.101. Ma non è tutto. Perché sale, e molto, anche il numero delle persone ferite negli scontri o nelle cadute in strada. I feriti, infatti, sono passati dai 518 nel 2020 ai 1980 dello scorso anno. I morti nel 2021 sono stati 10, di cui un pedone.

Numeri allarmanti

Entrando nel dettaglio dei numeri diffusi dall'Istituto di statistica, dei 1.980 feriti, i conducenti sono stati 1.903 mentre 77 erano passeggeri, fatto ancor più grave, visto che è vietato andare in due sul monopattino eppure la pratica è molto diffusa, soprattutto tra i giovanissimi. I conducenti rimasti illesi in un incidente sono stati 202, mentre 127 sono stati i feriti tra i pedoni investiti.

Incidenti anche con le E-Bike

Ammontano ad un totale di 16.448 incidenti (+22%) gli incidenti che coinvolgono le biciclette, elettriche e non, per un totale di 229 vittime (+30,1%) e 18.037 feriti (+31,6%). Le biciclette elettriche, invece, sono state coinvolte in 691 sinistri con 13 vittime e 671 feriti.

