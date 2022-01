Monitoraggio Covid, Brusaferro: «Crescono i casi, boom nella fascia 20-29 anni»

Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commenta in un video i dati del monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss. «In molti Paesi le curve epidemiche si stanno impennando e anche in Italia c'è una rapida impennata nel numero dei nuovi casi di Covid nelle ultime settimane. C'è una fortissima circolazione del virus in tutte le Regioni in termini di casi tranne che nella PA di Bolzano dove ci sono segnali di una decrescita».

C'è una crescita dei casi Covid soprattutto nella fascia d'età 20-29 anni, seguita da quella 10-19 e 30-39, ma cominciano ad essere coinvolte anche le fasce d'età più avanzate e questo è un elemento su cui occorre particolare precauzione. C'è stato invece un rallentamento della crescita della curva tra i 5 e 11 anni ma c'è comunque la necessità di ricoveri ospedalieri anche per la fascia sotto i 19 anni».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 18:25

