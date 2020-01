Il mondo dell'occulto e del mistico si da appuntamento a Roma con il mentalista Davide Spada

Ascolti Tv 8 gennaio 2020, Heidi è più vip di Wanda Nara

Giovedì 9 Gennaio 2020, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Città Eterna cornice perfetta per celebrare l'antico mondo del Mistico. Appuntamento di gala al The Church Palace, che sorge in un prestigioso edificio storico nella nobile cornice del parco di Villa Carpegna, con oltre trecento invitati e appassionati del mondo del sacro e del profano nell'antichità, con organizzazione affidata al periodico 3D Magazine.Ad aprire la serata il mentalista di Italia’s got Talent,, in uno scenario costruito ad arte: canti gregoriani e incenso, coltri di nebbia sugli ospiti, fioca luce di candelabri antichi, in un ambiente che ha voluto ricordare la Londra gotica e vittoriana. Sul palco poi sono saliti il direttore responsabile del magazine edito da Palma Sopito, Valentina Nasso che ha invitato alcuni dei protagonisti di 3D Magazine, come Mena Marano, ad di Silvian Heach, e l’architetto romano Pietro di Pierri. Il sax di Alessia Ciccone ha accompagnato il gala, insieme alla musica del dj Claudio Ciccone Bros. Presentato quindi il viaggio nella spiritualità del nuovo numero di #3D Magazine, partendo dai riti animistici del Candomblé, passando per il rituale del matrimonio Indù chiamato “Vivaha” , i misteri che avvolgono il Museo Cappella Sansevero e l’occultismo, il sangue e i simboli esoterici di Londra e San Francisco, con le opere di Giovanni Gastel, David LaChapelle, Andres Serrano che prendono vita, tra storia e mito.