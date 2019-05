Uomo morto dopo una notte nella sala d'attesa del pronto soccorso

Un uomo è morto nella sala d'aspetto del pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri (Torino), dove è rimasto per ore dopo essersi addormentato.



È successo - come si racconta nelle pagine torinesi del quotidiano La Stampa - nella notte fra l'1 e il 2 maggio. Dell'uomo, per ora, non si conoscono identità o domicilio: è probabile che si tratti di un clochard. Con sé non aveva documenti. La procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto una serie di accertamenti medico-legali.



Secondo quanto viene riferito, l'uomo era stato notato da alcuni passanti mentre sedeva tra i cartoni fuori da un supermarket a La Loggia (Torino). Nonostante i suoi dinieghi è stata chiamata un'ambulanza che lo ha portato al Santa Croce. I medici dell'ospedale, dopo visite dalle quali non sono emerse patologie, gli hanno offerto la colazione e lo hanno invitato a trattenersi, ma l'uomo si è allontanato, per poi tornare in sala d'attesa qualche ora dopo.

Il mattino seguente è stato trovato seduto su una sedia, con la testa appoggiata al muro, ormai privo di vita.