Molto Futuro, "Obbligati a crescere: il domani dei giovani di oggi" - il webinar

Si terrà giovedì 15 aprile a partire dalle 9,30 in streaming sui siti internet di tutte le testate del Gruppo Caltagirone Editore (ilmessaggero.it, ilgazzettino.it, ilmattino.it, corriereadriatico.it e quotidianodipuglia.it), il webinar “Obbligati a crescere. Il domani dei giovani di oggi”, primo appuntamento del ciclo MoltoFuturo. In un momento storico così importante, l’evento vuole dare spazio all’innovazione e ai giovani, andando ad analizzare come le nuove tecnologie e gli investimenti contribuiscano a creare le prospettive per la formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro.

Aprirà il webinar il Ministro delle politiche giovanili Fabiana Dadone che parlerà della Generazione Z.

A seguire: Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Telecom Italia, e Fabiana La Rocca, Laureanda in Ingegneria delle Telecomunicazioni e studentessa della 5G Academy, discuteranno di Inclusione e Sviluppo: la rivoluzione digitale parte dai giovani; Giovanni Ferigo, Amministratore Delegato di INWIT, Emanuele Iannetti, Amministratore Delegato di Ericsson Italia, Elena Previtera, Senior Partner di Reply e Paolo Campoli, Vice President, Head of Global Service Providers di CISCO, parleranno invece di 5G: presto che è tardi!

Luigi Capello, CEO & Co-Founder di LVenture Group, Luca Tomassini, Founder e CEO di Vetrya, Gabriele Giugliano, Co- Founder e Ceo di Tutored, Jacopo Mele, VP di Aurora Fellows e Enia Ismalaj, Business Continuity Specialist Vodafone Italia, parleranno di Al Lavoro! Investire sui giovani e su idee innovative.

Successivamente Laura Bononcini, Public Policy Director Southern Europe di Facebook e Elvira Carzaniga, Direttore Divisione Education di Microsoft Italia, racconteranno Dalla didattica ai social network: la quotidianità dei giovani in rete.

Il webinar sarà moderato da Alvaro Moretti, Vice Direttore de Il Messaggero, da Alessandra Spinelli e Andrea Andrei giornalisti de Il Messaggero.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 23:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA