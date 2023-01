Lo accusano sui social di molestare i bambini del paese, 35enne si impicca. Aperta un'indagine per istigazione al suicidio

di Redazione web

Si sarebbe tolto la vita, in seguito alle accuse di molestie nei confronti di due bambini di 7 e 11 anni. Un uomo di 35 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione, dai carabinieri di Guspini, Comune del Sud Sardegna, che stanno indagando sul presunto suicidio dell'uomo. La vicenda è stata raccontata sui social, su un gruppo della cittadina, dal padre delle due presunte vittime, che durante la passeggiata sarebbero state seguite dal 30enne alla guida di un'auto. Uomo che una volta sceso dal veicolo, si sarebbe spogliato davanti ai due bambini, per mostrare loro i genitali.

Bambino di due anni lasciato solo in auto piange disperato. Arrivano i carabinieri, i genitori: «Che c'è di male»

Gogna sul web

Il racconto ha raggiunto la pagina social della cittadina sarda, dove è stata postata anche una foto dell'auto del 35enne immortalata dalle telecamere di videosorveglianza esterne che, secondo gli abitanti, sarebbe stato il protagonista di altri episodi simili.

Una volta rintracciato quello che, secondo il padre dei due bambini, sarebbe stato il responsabile, è partita la denuncia ai carabinieri, e la gogna social avrebbe raggiunto il 35enne che, dopo avere inviato un ultimo messaggio alla madre, si è impiccato.

Le parole del padre

«I miei due bambini si trovavano nei pressi di via Amendola, facendo fare una passeggiata al cagnolino. Ad un certo punto sono stati seguiti da un uomo a bordo di una Ford Fiesta di colore celeste metallizzato. Dopo qualche centinaia di metri il tizio ha parcheggiato, una volta uscito dall’auto si è rivolto verso i bambini, sbottonandosi i pantaloni e mostrando loro i genitali. Naturalmente i bambini sconvolti sono rientrati a casa raccontandoci tutto». Così ha scritto il padre in un gruppo Fb di Guspini. I militari dell'Arma hanno segnalato i fatti alla procura di Cagliari, che potrebbe aprire un fascicolo per istigazione al suicidio.

Ma c'è anche chi, in rete, sui social, denuncia la gogna social che ha etichettato quell'uomo, come un pedofilo, senza lasciare che la giustizia facesse il suo normale corso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA