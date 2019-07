Molestano una ragazza in branco, poi prendono a testate i carabinieri: in manette quattro ventenni

Hannoalcuni passeggeri in treno, soprattutto una ragazza, per poi prendersela prima col capotreno e il caposervizio, minacciati verbalmente, e infine con i Carabinieri., tutti residenti in provincia di Biella, sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.I quattro amici ieri pomeriggio, ubriachi e a bordo di un treno proveniente da Milano e diretti al Kappa FuturFestival, hanno, soprattutto una ragazza: il capotreno e il caposervizio, a loro volta minacciati verbalmente, hanno avvisato la Polfer che ha allertato la centrale operativa dei carabinieri che ha inviato immediatamente una pattuglia alla stazione ferroviaria di Chivasso dove il treno era in sosta.Quando i carabinieri li hanno individuati, i quattro ragazzi alticci non hanno fornito i loro documenti e hanno aggreditoche, per evitare che la situazione degenerasse mettendo in pericolo altri passeggeri, hanno utilizzato lo spray urticante in dotazione arrestando i quattro. I tre carabinieri aggrediti sono stati accompagnati in ospedale per medicare varie escoriazioni.