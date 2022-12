Molesta una donna in lavanderia, la palpeggia e cerca di baciarla: lei gli scatta una foto e lo fa arrestare

di Redazione Web

Ennesimo tentativo di violenza sessuale. Un uomo è stato arrestato a Brindisi dopo aver molestato una donna all'interno di una lavanderia del centro storico. Il protagonista avrebbe prima immobilizzato la vittima, poi palpeggiata e, infine, tentato di baciarla. La donna, però, è riuscita a divincolarsi e a scattare una foto all'aggressore mentre stava fuggendo.

Leggi anche > Disabile violentata ripetutamente in uno studio di registrazione, arrestato un maestro di musica

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, la ragazza sarebbe riuscita a divincolarsi dal tentativo di violenza per poi fotografare il suo aggressore mentre fuggiva. Le stesse immagini scattate dallo smartphone hanno permesso agli investigatori di rintracciare, anche se non con poche difficoltà, il presunto aggressore e di raccogliere a suo carico gravi indizi di colpevolezza. L'uomo è stato dunque arrestato dagli agenti della Questura di Brindisi e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Dicembre 2022, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA