Moglie schiavizzata dal marito: obbligata a elemosinare in strada. Il figlio non poteva andare a scuola e dal pediatra

di Redazione web

Costretta a subire violenze ripetute dal proprio marito, che l'avrebbe tenuta prigioniera in casa, senza poter incontrare altre persone, se non i familiari che la tenevano segregata in casa, ed avrebbe impedito anche a suo figlio di frequentare la scuola o di andare dal medico se non stava bene. Una storia di moderna schiavitù, quella subita da una donna per cinque anni, a Pavia, ostaggio dell'uomo che aveva sposato e di due parenti, che erano diventato gli aguzzini, fino alla decisione di denunciarli come racconta Il Giorno.

Trans suicida in casa a 19 anni: «Ha denunciato violenza e bullismo, ma era sola»

Condanna delle angherie

La donna, all'epoca dei fatti (tra il 2012 e 2018) aveva 17 anni, oggi che ne ha 26, ha assistito alla condanna del marito violento, un romeno di 35 anni, a otto anni di reclusione dal Tribunale di Pavia, mentre i due parenti che sorvegliavano la donna, di 61 e 62 anni sono stati condannati a due anni di carcere con sospensione della pena. Secondo quanto raccontato dalla vittima, veniva continuamente insultata e denigrata, picchiata con calci e pugni ed anche minacciata di essere uccisa, insieme alla sua famiglia in Romania. In un caso, la ragazza è stata anche colpita in testa con un cavo elettrico.

Sesso nel parco dei bambini, fidanzatini multati: 20 mila euro per atti osceni in luogo pubblico

Obbligata ad elemosinare

L'uomo ed i suoi parenti obbligavano la giovane donna, all'epoca minorenne, ad andare in strada a chiedere l’elemosina, veniva obbligata a subire rapporti sessuali contro la sua volontà, mentre suo figlio era oggetto di maltrattatamenti. Al bambino è stato anche impedito di andare a scuola e di andare dal pediatra, una situazione che avrebbe sfavorito anche il suo corretto sviluppo. I tre aguzzini sono stati incriminati per maltrattamenti in famiglia, mentre al marito orco è stato contestato anche il reato di violenza sessuale su minore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Ottobre 2022, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA