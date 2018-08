Marito balla con la sexy ballerina, la moglie entra in pista e lo riempie di botte Video

Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una scena degna dei più classici film sugli italiani italiani in vacanza, ma stavolta è tutto vero e documentato con unpubblicato suche è diventato velocemente un cult. Siamo a Prizzi, in provincia di Palermo. La serata in un ristorante si riscalda con l'esibizione di unaprofessionista che si esibisce in un costume bianco e molto sexy. Mentre la ragazza balla, i presenti si fanno contagiare dal ritmo e in particolare due uomini la raggiungono in pista. I ballerini sono scatenati, tanto che ladi uno dei due fa irruzione e lodavanti a tutti i presenti.Il video è stato registrato dai presenti e pubblicato su Facebook dalla ballerina Laura Evangelista, che sentita da Palermo Today ha detto: «Faccio questo lavoro da 10 anni ma non mi era mai capitata una scena del genere. Alla fine non stava facendo nulla di male. Ancora rido se ci penso. Mi sono arrivate chiamate dalla Spagna e perfino dall'Australia. Mi ha contattato gente che non sentivo da anni, come se avessi vinto alla lotteria. Magari questa improvvisa popolarità potrà dare una svolta alla mia carriera».