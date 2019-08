di Pino GRECO

Sabato 31 Agosto 2019, 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura in ospedale ain Puglia dove un uomo di 36 anni ha fatto irruzione nella camera in cui si trova ricoverata la moglie, una donna di Maglie di 41 anni, che ha appena partorito un figlio e l'ha presa in ostaggio minacciandola con un coltello.Sul posto si sono immediatamente recati i carabinieri e la polizia che hanno iniziato una negoziazione con l'uomo, di nazionalità marocchina, al termine della quale l'uomo - che si trovava sul balcone della camera insieme alla moglie - ha praticamente lanciato il coltello nelle mani delle forze dell'ordine. Il 36enne è stato poi bloccato e portato in caserma. Nel nosocomio ci sono varie squadre di carabinieri e polizia.MAGGIORI INFORMAZIONI A BREVE