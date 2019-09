La moglie Caterina muore a 43 anni e lui fa una colletta a favore dell'ospedale

«Era un desiderio di mia moglie Caterina, che io ho solo voluto concretizzare. Ho ancora il suo messaggio vocale in cui lei mi diceva come si sentiva ben seguita dai sanitari della Neurologia di Mirano»: con queste parole, Omar Rosa di Maerne (Martellago), spiega la ragione che lo ha spinto oggi a mettere a disposizione del reparto di Neurologia dell'Ospedale di Mirano della Ulss 3 una somma (circa 1600 euro), realizzata con una colletta tra amici, con cui sono stati acquistati una serie di ausili e dispositivi utili per il servizio.



Una donazione che è nata dalla volontà della moglie Caterina Bottacin, «che è stata ricoverata amorevolmente in reparto per una grave malattia che, all'età di soli 43 anni, se l'è portata vita», ha detto il signor Rosa. Tra i presidi acquistati ci sono delle cineprese con treppiede utili per documentare le persone con disturbi del movimento; deambulatori e cuscini speciali per posizionare Venerdì 13 Settembre 2019, 13:34

