Entra in casa e trova la moglie a letto con l'amante: scoppia una furiosa rissa

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 19:48

: è successo a Taranto . A un certo punto non deve averci visto più. Così, dopo essere entrato in casa e aver, li ha picchiati selvaggiamente. Per queste ragioni il tribunale di Taranto ha condannato il marito tradito a venti mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena e non menzione.L'episodio risale all’ottobre del 2018 quando l'uomo, un quarantaduenne che opera nel settore sanitario come la moglie e il suo amante, aveva trovato la coppia clandestina nella sua casa al mare.