#maltempo. In corso una riunione urgente della @dpcpat1 per i nubifragi che stanno interessando gran parte del #Trentino. La situazione più grave, come si può vedere dal video, a #Moena pic.twitter.com/jA6gBTxXNf — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) 3 luglio 2018

Decine di evacuati a causa del nubifragio: si tratta di ospiti di un albergo nella zona della circonvallazione.

#alluvione #Moena #Fassa #avisio in meno di un'ora creata diga con ruspe sulla strada; risposta massiccia di volontari; magari a Genova lo stesso tempismo! pic.twitter.com/AHeBFr9xsn — Davide Ronco (@ronconsciousneB) 3 luglio 2018

La grandine ha colpito anche San Genesio Atesino e Bolzano città. In tre ore in Alto Adige sono caduti oltre 2000 fulmini accompagnati da pioggia e forte vento. Molti gli interventi da parte dei vigili del fuoco per alberi caduti, frane, piccoli smottamenti e scantinati allagati. Le raffiche di vento a Merano hanno toccato i 77 chilometri orari.

#maltempo. Decine di evacuati a #Moena a causa del nubifragio. Si tratta di ospiti di un albergo nella zona della circonvallazione. @RaiNews @Radio1Rai pic.twitter.com/S79uZ6ho0R — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) 3 luglio 2018

Allerta meteo anche a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche temporali. Avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM. Lo fa sapere un comunicato stampa del Comune

Trentino sotto l'acqua. Violenti nubifragi, con alcune grandinate, ci sono state questo pomeriggio in gran parte della provincia, con allagamenti e smottamenti. La situazione più critica è nelle valli di Fiemme e Fassa., dove c'è stata una forte grandinata, le strade del paese si sono trasformate in torrenti e si sono verificate alcune frane. Al momento non risultano feriti. La situazione è monitorata dalla Protezione civile provinciale.