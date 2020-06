Uomo ucciso a coltellate dopo una lite: orrore nella notte, individuato il presunto killer

Orrore nel modenese a Campogalliano dove un uomo è stato ucciso a coltellate la notte scorsa al culmine di una lite. Secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, l'uomo sarebbe stato assassinato da un suo conoscente: sulla vicenda indagano i Carabinieri, che avrebbero già individuato il presunto responsabile dell'accoltellamento. L'omicidio è avvenuto in via Barchetta: della vittima al momento non è nota l'età né la sua identità.



NEWS IN AGGIORNAMENTO Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA