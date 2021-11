Uccide la moglie e tenta il suicidio: orrore a Modena, è il terzo omicidio in tre giorni

Un altro omicidio in provincia di Modena, il terzo in tre giorni. un uomo questa mattina a Montese, sull'Appennino modenese, ha ucciso la moglie prima di tentare il suicidio. Sul posto i carabinieri: è il terzo delitto in tre giorni nella provincia, dopo il caso di Carlo Evangelisti, 48 anni, che due giorni fa ha ucciso la madre a Modena, e la strage familiare di ieri a Sassuolo.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA