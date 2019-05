Salvini a Modena, contestazione dei centri sociali: lancio di sassi e uova

Contestazioni e anche un lancio di sassi contro le forze dell'ordine a Modena, in attesa del comizio del vicepremier Matteo Salvini, che oggi si trova in Emilia-Romagna. Da un centinaio di ragazzi, presenti al presidio del centro sociale Spazio Guernica all'entrata del parco Novi Sad, al grido «liberiamoci dal razzismo» è partito un lancio di sassi contro le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, che hanno risposto con una carica. Una persona è stata fermata ed è stata condotta in Questura. Quella del parco Novi Sad non è l'unica contestazione annunciata a Modena in vista dell'arrivo del vicepremier: in piazza Mazzini, infatti, manifestano anche Cgil, Anpi e Arci più una parte del Pd, mentre in contemporanea andrà in scena una protesta di Ligera e un gruppo di antagonisti, non solo modenesi, si sono dati appuntamento in piazza Pomposa, poco distante dal palco del leghista.







Salvini replica. «Questa la Modena vera non quella di quattro zecche da centro sociale che vanno giù a fare casino. Non ci sono i più i compagni di una volta». Così Matteo Salvini salendo sul palco di piazza Matteotti per il comizio a Modena commentando i lanci di sassi di poco fa a poche centinaia di metri.

Ultimo aggiornamento: 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA