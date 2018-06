Malore improvviso, Licia trovata morta nel letto dalla mamma: aveva 15 anni

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E'nel sonno a 15 anni: lutto a(Modena) per la scomparsa della studentessa di 15 anni. La madre ha dato l'allarme al 118 quando l'ha vista esanime sul letto, ma non c'è stato nulla fare. Sono intervenuti anche i carabinieri. Sarà l'autopsia, disposta dalla Procura di Modena, a stabilire il tipo di malore che ha causato la morte improvvisa della studentessa del liceo classico Allegretti di Vignola che oltre ai genitori lascia una sorella minore.Tutto il paese in queste ore è vicino alla famiglia della ragazza e ne condivide il dolore: lo stesso sindacopartecipa al dolore ricordando anche il ruolo determinante dei Sighinolfi nel mondo del volontariato locale.