Modena, bimbo di 6 anni violentato dal papà e dal fratello della mamma: condannati

Un bambino di 6 anni è stato violentato ripetutamente dal padre e dallo zio, il fratello della mamma. È quanto accaduto a Modena nel 2016 e, adesso, è arrivata la condanna per i due uomini. Il piccolo ha raccontato gli abusi subiti ai genitori affidatari che si sono rivolti alle forze dell'ordine facendo scattare subito le indagini.

La condanna

La vicenda risale al 2016, ma solo ieri i due uomini sono stati giudicati con rito abbreviato: il padre della giovane vittima, italiano di 50 anni, è stato condannato a 7 anni di carcere, dopo una precedente condanna per abusi sessuali su altre due figlie per le quali era anche finito in carcere. Mentre la condanna per lo zio è di 4 anni e 8 mesi.

Il racconto del piccolo

Gli abusi da parte dei due sono emersi dal racconto del bambino che, dopo qualche mese da quelle terribili esperienze, si sarebbe confidato coi genitori affidatari dopo aver mostrato comportamenti che avevano insospettito la madre affidataria. Secondo quanto raccolto da Il Resto del Carlino, la donna è andata a riferire tutto alle forze dell’ordine e a quel punto è scattata la denuncia nei confronti del padre e dello zio del bambino, che all’epoca aveva 6 anni e viveva insieme alla famiglia. Denuncia arrivata dopo gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, in una richiesta di rinvio a giudizio.

La condanna è arrivata a seguito di incidente probatorio in cui si è dibattuto a lungo sulle perizie effettuate dai consulenti. Il giudice infatti aveva chiesto un’integrazione rispetto alle perizie depositate dai consulenti al fine di rispondere ad un quesito per verificare che i ricordi del minore fossero ‘autentici’ e non ci fossero state eventuali «manipolazioni esterne». Ma alla fine, il bambino è stato reputato credibile.

