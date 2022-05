Una bambina di quattro anni è morta cadendo da un balcone posto al settimo piano a Modena, in via Giardini. La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia di origini africane. Niente da fare per la piccola. È morta sul colpo. Sul posto, oltre al 118, anche la polizia scientifica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 10:37

