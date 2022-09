L'inchiesta parlamentare: «Moby Prince, la collisione causata da una nave fantasma»

Non c’era nebbia la notte del 10 aprile 1991 sulla rada di Livorno. Ma 31 anni dopo la più grave tragedia della marineria italiana - il rogo del traghetto Moby Prince e la morte di 140 persone - c’è ancora nebbia sulla verità. Perché ora sulla scena del disastro spunta una terza nave, che con una manovra avventata avrebbe innescato gli eventi che portarono il traghetto Livorno–Olbia a schiantarsi contro la petroliera Agip Abruzzo e a trasformarsi in una palla di fuoco. Da cui si salvò una sola persona, il mozzo Alessio Berttrand.

È clamoroso l’esito del lavoro della seconda commissione parlamentare d’inchiesta, guidata da Andrea Romano (Pd), che per poco più di un anno ha indagato sulla tragedia e che ieri ha presentato la relazione finale, in vista dello scioglimento delle Camere. «La collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo è avvenuta a seguito di una turbativa esterna della navigazione provocata da una terza nave che non è stato possibile identificare con certezza». Una nave fantasma a tutti gli effetti: «Non abbiamo potuto dare risposte certe sull’identificazione del natante che ha causato la collisione - ha spiegato Romano - perché non ne abbiamo avuto il tempo a causa della fine anticipata della legislatura, ma abbiamo suggerito nella relazione conclusiva due piste da seguire in futuro sia da parte della magistratura che dal prossimo Parlamento».

Una pista porta alla 21 Oktobaar II, un ex peschereccio somalo che in quei giorni incrociava in zona. L’altra è relativa alla presenza in rada di una o più bettoline (chiatte per trasporto merci) «che stavano effettuando bunkeraggio clandestino». Cioè approvvigionamento di carburante. La nave fantasma avrebbe fatto una manovra scellerata davanti al traghetto, costringendolo a una manovra che lo ha poi portato a schianarsi contro la petroliera, ancorata dove non doveva.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA