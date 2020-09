MMA, cos'è e perché è così pericolosa. «Ma in strada la violenza è bandita». Le regole sui colpi agli avversari in terra.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da qualche giorno ormai si pala della, la disciplina di cui erano appassionati i giovani fratellii, arrestati con altri due ragazzi per l’omicidio dia Colleferro., dal wrestling al jujitsu, dalla lotta alla boxe, con tanto di diverse categorie di peso e protezioni per piedi e mani. Non esistendo un’unica federazione nazionale, sono tantissimi i titoli e le associazioni che imperversano in Italia: la MMA va fortissimo negli USA, dove i combattimenti vengono trasmessi dalle pay tv.Ma dall’Italia all’America ad ogni angolo del mondo, la regola principale delle MMA è una:. Qualsiasi appassionato di MMA dà il merito a questo tipo di disciplina (come in altri sport) di riuscire ad incanalare la rabbia anche di ragazzi che vengono da percorsi difficili, insegnando loro a controllarsi. Spesso sono gli stessi istruttori, per insegnare ai propri allievi l’autocontrollo, a mandar via dalle proprie palestre coloro che vengono coinvolti in risse in strada: non sempre però questo accade, come ha dimostrato il caso di Willy.professionistiche ci sono regole ferree sui colpi consentiti e quelli vietati, negli anni scorsi ci sono stati alcuni casi di atleti che sono morti in seguito ai combattimenti:. Tra le regole unificate, cioè quelle principali più usate al mondo, c’è il divieto di calci e ginocchiate alla testa di un avversario a terra, e le. In alcuni Paesi invece le regole cambiano e la testa dell’avversario a terra può anche essere colpita.