Sfilate di Parigi, passaggio di testimone da Miu Miu: in passerella Lila, figlia di Kate Moss

Tale madre tale figlia, il passaggio di testimone è avvenuto.

L'altro giorno alla fashion week parigina da Miu Miu ha sfilato Lila Moss, figlia di Kate. Bionda naturale, piccolina come sue madre, stessi occhi azzurri e guance da bambola, affascinanti gambe: è Lila, 18 anni, figlia dell'iconica top model Kate Moss e del co-fondatore della rivista britannica Dazed and Confused, Jefferson Hack, apparsa per la prima volta in passerella a Parigi con Miu Miu, non alla London Fashion Week come ci si aspettava.

E' stata lei ad aprire e chiudere la sfilata della griffe di Miuccia Prada nella passerella a porte chiuse, visibile in digitale. Per la sua collezione Primavera/Estate 2021, Miuccia Prada ha invitato una community internazionale di donne in uno spazio digitale, il Miu Miu Club. La sfilata e la collezione s'ispirano entrambe al linguaggio condiviso dallo sport e dalla moda, trovando i parallelismi che legano queste due forme di spettacolo, di esibizione osservata, accomunate dalla necessità di un pubblico che faccia da testimone.

Abiti da sera contrapposti a sportswear, realtà contro il digitale, capi che s'ispirano alle tute degli atleti e diventano abiti da sera ricchi di ornamenti, blocchi di colore e cromie contrapposte (rosso e rosa, celeste e giallo) jersey, forme aerodinamiche, bardature contrapposte come decorazione. Stupende le gonne a portafoglio che si schiudono all'altezza della coscia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 15:16

