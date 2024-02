Misure più severe e controlli: il piano per fermare le stragi sul lavoro

di Alessandra Severini

Sanzioni più severe in materia di lavoro nero e irregolare e ripenalizzazione delle sanzioni in materia di appalto, subappalto e somministrazione illecita, più ispettori e più controlli. Dopo la tragedia di Firenze, dove hanno perso la vita cinque operai, il governo intende adottare una serie di misure per fermare le stragi sul lavoro. Ieri le ha illustrate il ministro del Lavoro Marina Calderone durante il Consiglio dei Ministri e un provvedimento urgente sulla sicurezza sul lavoro potrebbe essere adottato già nel Consiglio dei ministri della prossima settimana.

Sul tavolo ci sarebbe anche l'interdizione dagli appalti da due a cinque anni in caso di gravi violazioni o di accertata responsabilità penale per reati in materia di salute e sicurezza. E per le imprese irregolari anche lo stop ai benefici contributivi e fiscali. Allo studio, anche una norma di coordinamento delle Procure della Repubblica sulle attività di indagini per i reati in materia di lavoro e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha invece escluso l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro citando l'esempio del reato di omicidio stradale che ha «aumentato a dismisura le pene» ma «non ha fatto diminuire gli incidenti che anzi sono aumentati».

Il ministro Calderone ha anche assicurato che nel 2024 verrà aumentato il numero di ispezioni e assunti altri ispettori. Nello scorso anno, ha riferito, «il tasso di irregolarità nei cantieri edili è stato del 76,4%, con punte dell'85,2% nelle aziende impegnate in lavori collegati al Superbonus 110%». I sindacati, che sono stati convocati lunedì 26 febbraio a Palazzo Chigi, rimangono scettici: «Non sia il solito film che ci tengono mezz'ora a Palazzo Chigi e poi fanno quello che vogliono», ha detto il leader Cgil Maurizio Landini. Ieri intanto si è tenuta una manifestazione in piazza Santi Apostoli, a Roma (foto), davanti alla prefettura, organizzata dalla Cgil e Uil, in occasione dello sciopero nazionale per commemorare le cinque vittime del crollo del cantiere a Firenze dello scorso 16 febbraio.

