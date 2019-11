Esplosione in un'abitazione: ferita una persona, ha gravi ustioni

Forte esplosione in un'abitazione di Maresso, frazione del comune di Missaglia nel lecchese. Intorno alle 18.30 la deflagrazione ha proiettato la porta blindata in strada a diversi metri di distanza dalla casa e distrutto in parte la cascina di corte. Una persona, rimasta ferita che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado, è stata trasportata per una prima valutazione all'ospedale di Merate. Sul posto oltre al 118 anche vigili del fuoco e carabinieri. Venerdì 1 Novembre 2019, 20:31

