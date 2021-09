Miss Mondo, la finalista Erika Mattina insultata sul web: «Sei passata solo perché lesbica. Il gheismo vince sempre»

Erika Mattina, che con la fidanzata Martina Tammaro gestisce l'account social 'Le perle degli omofobi', è tra le 25 finaliste italiane per Miss Mondo. Una gioia incontenibile, rovinata però dalla pioggia di insulti e accuse nei loro post, con molti utenti che sostengono che la finale sia stata raggiunta solo grazie al suo orientamento sessuale.

«Sei carina, ma niente di speciale, sei arrivata in finale solo perché lesbica dichiarata. Come tutti quelli che si dichiarano gay, avete sempre un occhio di riguardo in più» - i vari commenti al post in cui veniva annunciato il passaggio alla finale italiana di Erika Mattina - «Sono più tutelati i gay delle persone normali, ormai il gheismo vince sempre: Sanremo, Amici, X Factor, Grande Fratello, solo alcuni dei programmi dove hanno fatto vincere i gay».

E ancora: «Perché dovete disprezzare se uno dice la verità? Se non fossi lesbica, non passeresti manco le selezioni per Miss Paese, figuriamoci per Miss Mondo... Ma siccome sei lesbica dichiarata, allora ti fanno passare a prescindere. Non a tutti importa questo mondo marcio di eventi, perché si sa cosa succede in quel mondo per andare avanti». Oppure: «Come fa una lesbica dichiarata a partecipare alle selezioni per Miss Mondo? Assurdo dove stiamo arrivando».

Come volevasi dimostrare, quel post di celebrazioni ha attirato commenti della stessa fattura di quelli che hanno ispirato l'account social delle due ragazze. Erika e Martina, tramite vari post, hanno denunciato l'accaduto e risposto così: «Ma che problemi avete? Siete di una tristezza infinita». C'è poi un post scritto direttamente da Martina Tammaro e dedicato a Erika: «Nonostante gli insulti e le critiche insensate che stai ricevendo in queste ore, io invece ci tengo a dirti quanto sia fiera di te. Eri una ragazza timida e introversa, sei diventata una donna incredibilmente coraggiosa e forte. [...] Non ascoltare la gente che dice cavolate, lo sai che hanno sempre voglia di dare aria alla bocca. Tu sai quanto vali e sai che hai e avrai sempre un sacco di persone dalla tua parte».

