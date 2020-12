Miss Italia, Martina la più bella dell'era Covid: la vittoria in streaming e senza abbracci

Martina Sambucini è la più bella d'Italia. L'81esima edizione di Miss Italia è stata vinta dalla 19enne di Frascati. Martina, occhi verdi, capelli castani, alta 177 centimetri, è stata proclamata lo scorso settembre Miss Roma ed è volata fino alla finale di ieri sera.

Diplomata al liceo linguistico la Sambucini ha dichiarato che presto inizierà l'università, alla facoltà di psicologia sociale. Si è definita una ragazza semplice, alla mano e molto esigente con se stessa nel corso della presentazione. Poi per lei sono arrivati scettro e corona, una premiazione lontana dai grandi abbracci di gruppo a cui Miss Italia aveva abituato il suo pubblico, ma per la 19enne l'emozione è stata comunque tanta: «Stento a crederci - ha dichiarato -ringrazio tutti, penso alla mia famiglia che non ho potuto chiamare prima! Sono felice, spero di non deludere nessuno». Seconda classificata è stata Beatrice Scolletta (Miss 365), mentre in terza posizione si è piazzata Alice Leone (Miss Liguria).

Una finale che si è svolta tra molte ristrettezze e cambiamenti a causa della pandemia: primo tra tutti la diretta in streaming che ha sostituito quella televisiva e un voto basato solo su quello della giuria in sala senza la partecipazione del pubblico da casa.

La giuria formata da Paolo Conticini (presidente), Roberta Bruzzone, Manila Nazzaro, Tiziana Luxardo, Raoul D'Alessio e Chiara Ricci, ha ascoltato quello che le 23 ragazze finaliste hanno voluto raccontare di loro stesse. Tutte le concorrenti si sono sottoposte a test per il Covid, si è tenuto conto del distanziamento ma nessuna ha indossato la mascherina per poter permettere a tutti i giudici di vederle bene in viso. Niente costume da bagno per le concorrenti e niente sfilate, le giovani candidate al titolo di più bella della Nazione si sono raccontate parlando dei loro sogni e dei progetti per il futuro e lo hanno fatto con top, gonne e camicie. A condurre l'evento sono stati Alessandro Greco e Margherita Praticò.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 08:02

