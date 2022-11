Va a caccia, Mirko si accascia e muore: amici sotto choc

Non ha pronunciato una parola, si è accasciato a terra sotto gli occhi terrorizzati degli amici e ha smesso di respirare: è morto così Mirko Magi, 55 anni, durante una battuta di caccia in compagnia di un gruppo di amici, ieri mattina nei campi della zona di San Giovanni ad Auditore Sassocorvaro nella zona di Pesaro.

Mirko è a circa 50 metri dal compagno più vicino. Stanno cacciando tordi. Da pochi minuti sono passate le 9. MIrko dice qualcosa alla radio del gruppo, qualche secondo dopo all’improvviso si accascia a terra. "L’abbiamo visto cadere, in un attimo – racconta Enrico Rossi, uno del gruppo dei cinque di ieri mattina, e amico da una vita oltre che compagno di caccia di Mirko – ci siamo precipitati verso di lui per soccorrerlo. Era a terra". L’uomo ha perso conoscenza. "Gli abbiamo fatto un lunghissimo massaggio cardiaco – prosegue Rossi – seguendo anche le istruzioni che ci dava il 118, che nel frattempo avevamo allertato per telefono". Ma non c'è stato nulla da fare, Mirko è morto. Abitava a Rio Salso, era titolare di un chiosco-piadineria, "Lo spuntino", a Chiusa di Ginestreto

