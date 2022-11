Miriam Ciobanu, libero il 23enne che l'ha investita e uccisa. «Alessandro Giovanardi può lavorare, ma non uscire la sera»

Alessandro Giovanardi è libero. Il ragazzo di 23 anni, che nella notte di Halloween ha ucciso a 22enne Miriam Ciobanu investendola con la macchina, è stato scarcerato. Il giudice per le indagini preliminari Cristian Vettoruzzo ha stabilito l’obbligo di dimora nel comune di San Zenone degli Ezzelini, ma il divieto di uscire di casa nelle ore notturne. Durante le ore del giorno potrà uscire con un permesso speciale e andare a lavoro.

Incidente nella notte, l'auto perde il controllo e si schianta: Paolo morto a 31 anni, aveva una figlia di 5 mesi

Ucciso durante il compleanno, Agostino Corvino colpito da una raffica di proiettili mentre festeggiava in strada

Miriam Ciobanu, il caso

«Non l'ho vista, è sbucata all'improvviso», aveva detto Giovanardi durante l'interrogatorio. L'incidente è avvenuto lungo una stradina di provincia che porta a Pieve del Grappa. Adesso il 23enne, che ha lasciato il carcere di San Bona giovedì sera, è tornato a casa e potrà riprendere la sua vita, anche se niente sarà come prima. Gli esami ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato che il giovane automobilista aveva un tasso alcolico nel sangue tre volte superiore al limite consentito, e nel sangue sono state trovate tracce di cannabinoidi.

«Alla guida mi sentivo perfettamente lucido – aveva raccontato – giuro che lì, quella ragazza, non c’era. Nel senso che non l’ho proprio vista: c’era buio, forse correvo un po’ troppo, ma lei stava in mezzo alla strada. Ho iniziato a frenare solo dopo l’impatto perché era impossibile accorgersi della sua presenza». Secondo i carabinieri, Giovanardi stava viaggiando al almeno 130 chilometri orari. Adesso è a piede libero, ma non potrà uscire tra le 19.30 e le 5.30.

Ecco la prima pagina di Leggo di oggi https://t.co/jyiFYZ0FP0 pic.twitter.com/8b42v9u1SH — Leggo (@leggoit) November 4, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA