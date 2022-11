Miriam Ciobanu, tensione al funerale: la mamma caccia via il fidanzato. «Per rispetto non dovevi venire»

di Redazione web

Prima il perdono, subito dopo la morte di sua figlia, Miriam Ciobanu. Poi è esploso il dolore nel giorno dei funerali della 22enne uccisa da un'auto guidata da un coetaneo ubriaco al volante. La mamma della ragazza, Adriana, ha cacciato via dalla chiesa Tommaso Dal Bello, il fidanzato di Miriam, che quella notte l'ha lasciata andare via di casa, a piedi. «Per rispetto non dovevi presentarti ai funerali» le parole della mamma rivolte al 19enne, accompagnato con discrezione dal padre.

Momenti di tensione

Miriam è stata uccisa la notte di Halloween a Paderno di Pieve del Grappa, nel trevigiano, quando l'auto guidata dal 23enne Alessandro Giovanardi ha travolto la 22enne, senza lasciarle possibilità di scampo. Tante le persone nella chiesa per salutare Miriam, per l'ultima volta e stare vicini alla mamma Adriana, al papà Giovanni - che quella notte non ha sentito la telefonata di sua figlia - e alla sorella Charlie. Un momento di dolore, che però non ha impedito di celebrare il resto della funzione in modo tranquillo.

La bellezza di Miriam

«Sei bella Miriam – ha esordito il parroco, Don Gabriele Fregonese - proprio oggi vogliamo parlare di bellezza per salutarti nel migliore dei modi, bellezza che possa dare un senso a quello che un senso non ha». Nell’omelia, invece, nessuna parola per Tommaso e Alessandro, il fidanzato e l'investitore, entrambi parti di una tragedia che ha coinvolto tre famiglie.

