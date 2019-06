Bimbo morto a Mirabilandia, Edoardo aveva 4 anni: «Caduto in piscina, forse attratto dalla baby dance»

Giovedì 20 Giugno 2019, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiamavail bimbo di 4 anni morti ieri, forse annegato, in una delle piscine di: per ricostruire tutti i dettagli degli ultimi istanti di vita del bimbo di Castrocaro (Forlì-Cesena) si attende l'analisi dei filmati delle due telecamere di sicurezza che puntano sulla zona dell'incidente, già acquisiti dalla magistratura.Secondo la ricostruzione dei carabinieri - coordinati da Alessandro Mancini, Procuratore capo di Ravenna, intervenuto ieri sul posto - il bimbo si trovava insieme alla madre in una piscina per bimbi vicino ad uno scivolo: la mamma gli avrebbe detto di attendere fermo qualche istante, ma il bambino, forse attratto da un'animazione in corso (probabilmente la, scrive) ha raggiunto uno specchio d'acqua di 110 cm di profondità, il, dove si è tuffato o è caduto.Il primo a notarlo a faccia in giù, e a intervenire, è stato un bagnino di salvataggio: poi è arrivato anche il medico del presidio interno di Mirabilandia e quindi il 118 con ambulanza ed elicottero. Vani tutti i tentativi di rianimarlo: il decesso del piccolo è stato constatato durante il trasporto all'ospedale di Ravenna. Il bambino, che era figlio unico, si trovava con la mamma, mentre il papà non era presente perché convalescente dopo un incidente in moto.«In merito al tragico evento accaduto ieri, tutti noi dipendenti, collaboratori e manager di Mirabilandia vogliamo esprimere il nostro profondo dolore e la nostra vicinanza ai genitori e ai parenti per questa gravissima perdita», ha fatto sapere in una nota, direttore generale Mirabilandia. «Siamo in stretto contatto con la famiglia che ha il nostro totale supporto. Come sapete sono in corso alcuni accertamenti e non possiamo rilasciare dichiarazioni. Stiamo collaborando con gli inquirenti per contribuire al buon esito delle indagini».