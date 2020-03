Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono dispiaciuto per la morte del ragazzo ma sereno e fiducioso nella giustizia». Così, attraverso l'avvocato Enrico Capone, il carabiniere che la notte tra sabato e domenica scorsi ha ucciso, il 15enne che aveva tentato di rubargli l'orologio puntandogli alla tempia la replica di una pistola.Indagato per una ipotesi di reato ancora da qualificare, «si è comportato - sottolinea il suo legale - in maniera impeccabile dal punto di vista professionale. Attendiamo ora gli sviluppi».