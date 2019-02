Minorenne incinta intossicata dalla caldaia, la salva il marito

Una giovane di 17 anni di nazionalità marocchina, incinta, è rimasta intossicata da esalazioni di monossido di carbonio, fuoriuscito probabilmente dalla caldaia della sua abitazione ad Alto Reno Terme, Appennino bolognese. A salvarla é stato il marito, un 33enne suo connazionale, che rientrando in casa ieri sera l'ha trovata a terra in stato confusionale. Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna. Dai primi accertamenti dei Carabinieri, intervenuti nell'appartamento, la miscela di gas si sarebbe propagata da una caldaia che nella mattinata era stata sottoposta a un aggiornamento da parte di un'azienda specializzata in assistenza, vendita e manutenzione. La caldaia è stata posta sotto sequestro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA