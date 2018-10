Sedicenne investe con auto operatrice ecologica

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una operatrice ecologica di Sala Consilina è stata investita questa mattina all'alba da un'auto guidata da un minorenne di nazionalità rumena. La donna è stata prima portata all'ospedale di Polla e poi trasferita a Oliveto Citra. Ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per la ricostruzione dell'incidente e per comprendere come mai il sedicenne fosse alla guida.