Minorenne ricoverato al limite del coma etilico ​dopo la festa di fine scuola

Lunedì 23 Dicembre 2019, 13:23

Distrutto dall'alcol, un minorenne di Monselice è finito dritto in ospedale al limite deldopo la festa di fine anno con i compagni di scuola. Aveva nel sangue un tasso alcolemico pari a 2,43 grammi per litro e, considerando che i limiti di legge prevedono che si possa guidare con un massimo di 0,5 g/l, è facile intuire le condizioni del ragazzo. Il fatto è accaduto nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 dicembre. I fatti sono stati accertati in ospedale dai carabinieri.Il ragazzo, minorenne, va ricordato, aveva passato la serata insieme ad altri studenti del Liceo nel ristorante "Villa Corner", una festa di inizio delle vacanze di Natale, fatta di divertimento. Ma il giovane ha decisamente esagerato. Alle nove di questa mattina è stato dimesso con una prognosi di tre giorni per "alterazione dello stato di coscienza a seguito di smodato uso di sostanze alcoliche".