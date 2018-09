A24/25, Ministero dei trasporti: riduzione personale ha impedito controlli adeguati

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«La drastica riduzione di personale di quest'Ufficio non ha consentito negli ultimi anni di effettuare visite ispettive adeguate per verificare lo stato di degrado delle infrastrutture assentite in concessione». Con queste parole, tramite una nota, ilha risposto all'esposto del 22 agosto, con il quale le associazioni, descrivendo il degrado delle pile dei viadotti lungo le autostrade, chiedevano di conoscere lo stato di sicurezza dell'infrastruttura, attualmente in concessione alla societàdel gruppo Toto.In un passaggio successivo laafferma di «condividere la manifestata preoccupazione resa dal Nuovo Senso Civico Onlus sulla base delle poche visite eseguite da quest'Ufficio negli anni passati, circa la necessità di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltreché per la messa in sicurezza ai fini sismici delle opere d'arte».Nella nota, inoltre, viene spiegato che «le uniche attività che quest'Ufficio ha potuto espletare con le residue risorse rese disponibili sono state limitate all'effettuazione delle visite Pam e alle verifiche dei lavori dell'antiscalinamento. Conseguentemente - si legge nel testo - non è possibile, allo stato attuale, dare un riscontro sui contenuti tecnici citati nella missiva».Dopo la missiva, resa nota dalla stessa Onlus, la Strada dei Parchi ha reso nota la sua posizione, tramite una nota «La lettera del Ministero dei trasporti è grave due volte. In primo luogo, perché segnala una scarsità di risorse di uno degli uffici nevralgici del Ministero delle Infrastrutture; poi, perché sottolinea come - a volte - la parsimonia di bilancio non vada d'accordo con la sicurezza». La nota della concessionaria della gestione delle autostrade A24 e A25, nella stessa nota scrive. «Vale la pena di ricordare come Strada dei Parchi abbia più volte sottolineato la necessità di garantire le necessarie risorse per la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura, soprattutto alla luce della sismicità del territorio su cui grava. Il dirigente che ha scritto la lettera fa riferimento alle verifiche per le operazioni antiscalinamento. Occorre ricordare che tali interventi sono stati avviati per volere espresso della società, e che lo sblocco dei finanziamenti da parte del precedente governo è intervenuto solo dopo un intervento del Tar del Lazio». Infine, autostrada dei parchi precisa: «Per la manutenzione ordinaria dell'autostrada, la società Strada dei Parchi ha investito fino ad oggi più di 700 milioni, tutti questi interventi sono stati autorizzati e verificati neltempo dagli uffici del Ministero. Ma è la manutenzione straordinaria, imposta dal rischio sismico, che è stata 'dimenticatà dai governi nel tempo. Ancora oggi, la società è in attesa dei finanziamenti necessari per completare la 'messa in sicurezzà del tracciato. Finanziamenti - è opportuno ribadirlo - previsti dalla legge».Parla invece di trasparenza del Ministero dei trasporti il sottosegretario ai Beni Culturali, Gianluca Vacca del M5S: «Il Ministero dei Trasporti risponde alle associazioni ambientaliste abruzzesi e ne condivide le preoccupazioni esposte nelle osservazioni sulla A24 e A25. Siamo davanti ad una presa d'atto della situazione critica ereditata dai governi passati e ad una novità assoluta sul fronte della trasparenza e della cooperazione con le associazioni del territorio, che per anni si sono lamentate per le mancate risposte e la negazione nella visione dei documenti».