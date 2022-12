Minaccia e molesta l'ex moglie ma il Tribunale lo assolve: «L'uomo ha subìto traumi e abusi durante l'infanzia»

Una storia che fa discutere arriva dalla Toscana. Accusato di minacciare e molestare la ex moglie è stato assolto per avere subito traumi e abusi durante l'infanzia sia in famiglia che nella comunità “Il Forteto” del Mugello.

La decisione del Tribunale di Firenze, riportano La Nazione e Il Tirreno, segue la perizia in cui è stato stabilito che l'uomo, 38 anni, «presenta un disturbo post traumatico da stress cronico ritardato, connesso al suo vissuto infantile: ciò sarebbe avvenuto sia all'interno della famiglia di origine ad opera del padre sia all'interno della struttura del Forteto, a cui era stato affidato all'età di 11 anni».

