Mimmo Lucano, revocato il divieto di dimora: l'ex sindaco potrà tornare a Riace

Sono contento, finalmente. Mi sento come chi di nuovo rivede la luce e la libertà. La libertà non si rinchiude solo in un luogo fisico, ma dentro la dimensione dell'anima che più conta. Ora si accende una luce nuova

Non ho rancori, né cerco vendette, voglio solo guardare avanti e pensare che ci sono tante persone che ogni giorno affrontano queste ingiustizie, molto più gravi di me, e sono obbligati a ricorrere a tutto quello che hanno dentro per trovare la motivazione. Vorrei tornare a vivere a Riace

Mi auguro che con il neo ministro prevalgano l'umanità e il rispetto della Costituzione italiana

Credo che, al di là della mia vicenda personale, quello che abbiamo vissuto in questo anno sia veramente triste. Basta ricordare quando, di volta in volta, le persone venivano segregate nelle navi giorno dopo giorno. Non c'è stata nessuna sensibilità. Ho pensato che ci fosse una deriva, che l'umanità si fosse smarrita, che prevalesse l'odio, l'ingiustizia, la cattiveria al di là di tutto. Rimarrà questo ricordo, il mio auspicio è che non accada più

Giovedì 5 Settembre 2019, 18:46

