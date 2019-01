Million Day, maxi vincita: gioca due euro e vince due milioni

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 26 gennaio 2019

Ilregala una maxi vincita. Lavolge lo sguardo dalle parti del Sannio, ed è festa grande per due clienti di una ricevitoria cittadina, riusciti a vincere ungrazie a due giocate precompilate dall’importo di un singolo euro ciascuna.E’ accaduto presso la tabaccheria e ricevitoria Zamparelli di contrada Pontecorvo, sulla Statale Appia che da Benevento conduce a Montesarchio, in occasione dell’estrazione domenicale del «Million Day», gioco numerico a quota fissa lanciato a febbraio dell’anno scorso.è un gioco dicon estrazione quotidiana alle ore 19 che Leggo.it segue quotidianamente (sette giorni su sette) in cui puntando un euro su scommette sull'uscita di 5 numeri su 55.