La rimpatriata tra amici finisce in tragedia. Un infarto ha stroncato il 57enne Vincenzo Bisenti, originario del Centro Italia, ma da anni a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. A stroncarlo un malore alla fine di una serata conviviale, mentre stava uscendo dalla pizzeria Amalfi di Istrana, sempre nel trevigiano, come racconta Il Gazzettino in edicola oggi.



Insieme ad una decina di ex colleghi del 33° Reggimento Battaglione Falzarego, si era dato appuntamento per ricordare i tanti momenti passati insieme. Intorno alle 23.30, all'uscita della pizzeria, l'uomo si è accasciato su una delle sedie disposte a cerchio attorno al tavolo. Inutili i soccorsi. Una serata di gioia si è conclusa in tragedia. Sotto choc gli amici che erano con Vincenzo in pizzeria.

