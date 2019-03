Militare ubriaco resta in mutande e rovista tra i rifiuti: intervengono i Vigili del Fuoco

Ultimo aggiornamento: 15:04

Un ventenne militare statunitense in servizio alla caserma Ederle è finito nei guai con il proprio comando per la notte scorsa vissuta pericolosamente ad alto tasso alcolico. Questa notte alle 3.45 i vigili del fuoco sono intervenuti in stradella San Nicola, all’interno di alcuni locali di pertinenza dell’Università per liberare un militare americano rimasto bloccato, quasi nudo, all’interno dopo essersi introdotto da un passaggio pedonale sbarrato da un cancello.I pompieri dopo avere aperto il cancello hanno raggiunto e tranquillizzato il giovane militare che vestito di. Identificato in un militare stelle e strisce i pompieri al giovane hanno fatto indossare indumenti intimi e una tuta di carta, prima di avvisare il suo comando. Preso in custodia da una pattuglia della polizia di Stato è stato accompagnato alla caserma Ederle, dove sarà interrogato dai superiori per giustificare il suo comportamento sopra le righe.