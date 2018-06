Truffatori on line, arriva il Daspo dello smartphone: cellulare e internet vietato per 4 pregiudicati

Il Questore di Milano Marcello Cardona, irrogando avvisi orali con prescrizioni, ha vietato l'utilizzo dello smartphone e l'accesso a internet a 4 soggetti italiani che si erano resi protagonisti di diverse truffe,tutte caratterizzate dall'utilizzo di strumenti informatici o di cellulari di ultima generazione connessi a internet. A.P. milanese classe '74 ed A.T. pescarese classe '53 residente a Milano, entrambi pluripregiudicati, truffavano telefonicamente le proprie vittime offrendo abbonamenti a fittizie riviste relative alle Forze dell'Ordine e, in altri casi, fingendosi operatori di una società di recupero crediti, estorcendo ripetutamente denaro alle vittime e minacciando azioni legali contro le stesse qualora rifiutassero di corrispondere le cifre richieste.



Per entrambi scatta il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente (compresi computer e telefoni). M.B. milanese classe '86, già condannato per truffa, sostituzione di persona e frodi informatiche, ingannava le sue vittime mettendo finti annunci online per la vendita di biglietti di concerti ed altri eventi, chiedendo il pagamento anticipato per poi non inviare nulla a chi cadeva nella sua trappola.



Lo stesso soggetto inoltre aveva aperto su internet una sottoscrizione benefica fittizia a suo vantaggio, il cosiddetto «crowdfunding», sostenendo di doversi sottoporre ad una costosissima operazione chirurgica. Anche per lui è scattato immediatamente il divieto di possedere ed utilizzare smartphone ed apparati di comunicazione radiotrasmittenti nonché di accedere ad internet. L.M. da ultimo, milanese classe '84 con numerosi precedenti anche per stupefacenti, con i più svariati espedienti aveva indotto diversi soggetti ad accreditare ingenti cifre su carte di credito ricaricabili.Anche per lui è intervenuto il divieto di possedere smartphone e di accedere alla rete internet.



L'avviso orale con prescrizioni è uno strumento che il Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011) ha messo a disposizione del Questore, ed ha natura preventiva; consiste in un atto amministrativo con cui da un lato si intima ai soggetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica di mantenere una condotta conforme alla legge, dall'altro si impedisce ai medesimi soggetti di commettere ulteriori reati, privando gli stessi dei mezzi necessari a commettere questa categoria di delitti. Si tratta del primo caso di divieto dell'utilizzo del mezzo informatico e telematico nella provincia di Milano ed uno dei primi in Italia.

Mercoledì 13 Giugno 2018