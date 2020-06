Milano, la preside dell'Itet Maggiolini: «Raddoppio dei docenti o lezioni online»

Scuola di incertezza. Presidi, prof e genitori in rivolta: «Così non si riapre»​

«Vedremo, nellenee guida sembra tutto demandato all'autonomia scol astica: chiederemo a aiuto alll'ufficio scolastico regionale e agli assessorati alla scuola e ai trasporti. Ma ad oggi non abbiamo le risorse».«Il Ministero dovrebbe raddoppiare l'organico dei docenti, almeno per i laboratori così posso fare gruppi da 12 o 13 ragazzi. Con i soli docenti di ruolo non possiamo partire con un orario completo, dovremo inevitabilmente organizzare la didattica mista, divisa in presenza e a distanza».«Le aule che abbiamo oggi non sono adeguate, pensavo di contattare il sindaco Sala per trovare nuovi spazi. Inoltre faremo progetti in strutture fuori dalla scuola, sfruttando i percorsi di alternanza scuola lavoro».