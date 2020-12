Milano, Daniele muore per Covid. Il saluto della figlia su Fb: «Per sempre il ricordo del grande papà, marito e uomo e medico che è stato»

Ancora un medico vittima del Covid-19. Daniele Rizzi, medico di famiglia milanese è morto a 64 anni all’ospedale Sacco di Milano. Da mesi combatteva contro una forma molto grave di coronavirus e da settimane era ricoverato in terapia intensiva, purtroppo però alla fine non ce l'ha fatta.

Medico di base di Cornaredo, comune dell'hinterland del capoluogo lombardo, era anche molto impegnato in Africa. Daniele era fondatore e consigliere della "Golfini rossi", un’associazione senza scopo di lucro che opera in Tanzania e tutte le estati volava nel Continente Nero come volontario. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la figlia con un post sulla pagina Facebook del papà.

«Sono la figlia di Daniele, volevo comunicare alla sua rete di amici qui su Facebook che purtroppo mio papà ci ha lasciati questo pomeriggio, aveva contratto in forma molto grave il virus Covid-19. Ringrazio a nome mio e della mia famiglia per l’enorme sostegno che ci è stato dato da tutti voi in queste ultime settimane difficili. La vita è imprevedibile e a volte ingiusta, la perdita di papà ci lascia un vuoto incolmabile, ma ci resterà per sempre il ricordo del grande papà, marito e uomo e medico che è stato, certe che la sua immensa bontà abbia lasciato un segno indelebile in tutte le persone che hanno fatto parte del suo cammino».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Dicembre 2020, 22:36

