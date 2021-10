Milano, anziana investita da un'auto: ricoverata in ospedale, è in fin di vita

Una donna di 83 anni è in fin di vita dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente è avvenuto in provincia di Milano, a Parabiago, intorno alle 14.45 di oggi.

Leggi anche > Sala minacciato di morte dai no-vax: «Decapitiamolo». L'attacco su Telegram, la procura apre un'inchiesta

L'anziana è stata portata all'ospedale di Legnano in codice rosso: le sue condizioni sono gravissime. L'incidente è avvenuto in via Enrico Fermi e l'anziana ha riportato vari traumi, tra cui al cranio, al volto e al bacino. Sul posto i vigili urbani.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA