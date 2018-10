Auto sommersa dall'acqua nel sottopasso: si tuffa e salva donna. «Non sono un eroe ma sembrava un film»​

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laha tentato di respingere in, attraverso il confine di(Torino), diversi, compresi alcuni. Lo ha denunciato il Viminale, i cui esperti sono giunti ieri in prossimità del confine italo-francese, allo scopo di accertare con precisione cosa sia accaduto nella tarda serata del 18 ottobre scorso.Il ministro dell'Interno,, ha garantito che il confine sarà presidiato costantemente da una pattuglia della polizia, ribadendo anche l'invito a Roma del suo omologo francese. Salvini, dal canto suo, vuole che gli ispettori vadano fino in fondo con la loro inchiesta: il sospetto, d'altronde, è quello che laabbia voluto riportare cittadini stranieri inin modo sbrigativo e, soprattutto, con lo scopo di eludere quanto previsto dalle norme del Trattato di Dublino.