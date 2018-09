Migranti trovano un portafogli con mille euro in stazione e lo consegnano alla polizia

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due migranti africani di 21 e 22 anni, che abitano in due diversi centri di accoglienza a Viterbo, si sono presentati alla polizia ferroviaria per consegnare un portafoglio smarrito. I due, in un italiano stentato, hanno detto di aver trovato un portafoglio alla stazione ferroviaria di Porta Fiorentina. Dentro c'erano 80 euro in contanti, documenti di identità e un assegno già compilato per un importo di 960 euro. I poliziotti hanno subito avviato le ricerche del proprietario che è stato rintracciato. L'uomo ha ringraziato personalmente i due migranti per il gesto di onestà e li ha ricompensati con una somma in denaro.