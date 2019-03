«Non trovo migrantiper farli lavorare», la denuncia di un vicesindaco. Le coop: «Sono troppo occupati»

Un vero e proprio contingente, "bloccato" e inutilizzabile. Sono 800 i migranti che potrebbero essere impiegati in lavori socialmente utili e che invece le cooperative umanitarie, che si occupano della loro accoglienza, li ritengono «troppo impegnati per spostarsi». Una vicenda che ha del paradossale, ma che avviene nel nostro Paese: siamo a Pordenone, e la situazione viene denunciata proprio dal Comune del paese in Friuli Venezia Giulia.



La situazione, come raccontata dal Gazzettino, viene denunciata dal vicesindaco friulano Eligio Grizzo, che ricopre anche la carica di Assessore alle Politiche sociali. Il Comune di Pordenone infatti avrebbe bisogno di lavoratori socialmente utili: dalla pulizia dei parchi e delle strade alla pittura degli edifici pubblici, sono molti i richiedenti asilo che potrebbero trovare una occupazione socialmente utile. Ma le associazioni che si occupano di questi immigrati, secondo l'amministratore Grizzo, spesso nicchiano: «La risposta che ci arriva sempre più spesso - spiega il vicesindaco - è questa: i richiedenti asilo attualmente sono troppo impegnati e non possono prestare la loro opera. Per noi, quindi, è a conti fatti impossibile impiegarli per i lavori socialmente utili di cui abbiamo bisogno».



Accusati di godersi la "pacchia" da una parte, ma troppo impegnati per lavorare dall'altra. Le associazioni infatti hanno disposto dei rigidi programmi di integrazione e attività che rendono quasi impossibile il lavoro ai migranti. «Spesso - continua Eligio Grizzo - ci sentiamo rispondere che i migranti che vorremmo far lavorare devono seguire lezioni di italiano, o che sono impegnati in lezioni che serviranno loro a trovare un lavoro in futuro. Vorremmo tanto poter riavviare i progetti già sperimentati in passato, ma ad oggi sembra davvero impossibile». Eppure in passato Pordenone aveva utilizzato i migranti per i lavori socialmente utili, perché non replicare l'iniziativa? Troppi programmi di integrazione, che permetterà ai migranti di trovare un lavoro in futuro, togliendo loro tempo per un lavoro che potrebbero svolgere oggi.